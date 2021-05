Kui kaugel on “reaktiivseljakottide” areng?

“Reaktiivseljakott” ehk jetpack hakkas laiemat populaarsust koguma 1960ndatel, kui arendustööga asus tegelema Ameerika Ühendriikide firma Bell. Paraku pole siiani suudetud välja töötada lahendust, mis oleks praktiline ja võimaldaks seda, mida koomiksid ja muu meedia näitab.

Peamiseks takistuseks lisaks hinnale ja ohutusele on kütus: külgetõmbejõust üle olemiseks on vaja väljutada massi, mis kütuse näol lendu alustades kaasas peab olema. Enamasti on selleks kütuseks vesinikperoksiid, mida on keeruline hankida. Ja isegi kui see pole takistuseks, mahutavad moodsad vesinikperoksiidi jõul lendavad jetpackid vaid 30 sekundi jagu kütust…

Ühendkuningriigi ettevõtja ning leiutaja Richard Browning koos oma firmaga Gravity Industries on väljakutse vastu võtnud. Alates 2016. aastast on ta arendanud oma visiooni reaktiivseljakotist ning nüüdseks võimaldab see Daedaluse nime kandev leiutis kuni 10 minuti pikkust lendu.

Kuue mikroreaktiivmootoriga varustatud ja kütusena petrooleumi kasutav Daedalus erineb ülejäänud jetpackidest selle poolest, et lisaks seljale paiknevad mootorid ka käte küljes ja kogu juhtimine toimubki tasakaalu abil – tunnetades ja käsi liigutades. Tema lennumasina käes on ka Guinnessi rekord kiireima jetpacki kategoorias – 2019. aastal lendas ta Daedalusega 137 km/h.

Masina potentsiaali nähakse loomulikult ka militaarkasutuseks ning allolevas videos katsetavad Briti merejalaväelased Daedalust pardumisharjutuse käigus:

Jah, sellisel otstarbel seda päriselt veel kasutada ei saa – Daedalus on väga vali ning selle hõljuv piloot suurepärane sihtmärk, kes ei saa end kuni maandumise ja mootorite käest panekuni kaitsta. Kuid juba sellisel kujul on tegu ägeda lahendusega kommertskasutuseks, mille eest paljud on nõus heldelt maksma. Daedalus pakub ka võimalust tulla ja katsepiloodiks õppida!

Seadeldist kaalutakse juba praegu ka Ühendkuningriigi piirkonna Lake District päästjate varustusse – selleks, et võimaldada päästeoperatsioone raskesti ligipääsetavates kohtades.