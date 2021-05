FOTOD | Bolt käivitas Tallinnas autode kiirrendi teenuse ja lõi kohe hinnad kolmandiku võrra alla

„Esiteks katvus ehk kui palju autosid on saadaval ja kui suur see autode valik on. Siin me näeme, et suudame juba esimesest päevast väga head ja paremat valikut pakkuda kui konkurendid. Ning teine aspekt ongi hind – selleks, et inimene isikliku auto asemel kasutaks renditeenust, peaks see olema väga taskukohane – meie hinnad on oluliselt soodsamad," ütles Villig.