Video ja fotod: selline s….patarei on tänaseks Tallinna tänavailt kokku veetud lume ladustamisplats

Kõikvõimalik plasttaara, rataste ilukilbid, isegi tänavakivid, lihtsalt mustus ja autode tekitatud reostus – kõik see vaatab nüüd sellel parkimisplatsiks mõeldud alal vastu:



Kogu selle mustuse sulavesi on vajunud loomulikult kõrvalasuvasse kalaranda, kus on aastaringselt palju ujujaid. Teisel pool on sadama kruiisilaevade saabumiskaid, mis koroonaaja tõttu teadagi aktiivses kasutuses pole.