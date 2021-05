Põhimõtteline otsus: Pfizeri vaktsiini hakatakse lubama 12-15-aastastele

Praegu koolis käivate ja suvisteks tegevusteks valmistuvate laste vaktsineerimine on võtmetähtsusega elanikkonna immuunsuse taseme tõstmisel ning haiglaravi vajavate ja surmajuhtumite arvu vähendamisel.

"Võime üldsusele kinnitada, et töötame selle taotluse võimalikult kiiresti ja läbipaistvalt läbi," ütles Toidu- ja ravimiameti pressiesindaja Stephanie Caccomo.

Pfizer andis märtsi lõpus teada uuringu tulemustest, mis näitasid, et vaktsiin on selles vanuserühmas vähemalt sama efektiivne kui täiskasvanutel.

USA läbiviidud 3. faasi uuringus osales 2260 osalejat vanuses 12-15 aastat ning selgus, et vaktsiin kutsus esile tugeva antikehavastuse kuu aega pärast teist annust. Nii tugeva, et see ületas varasemates uuringutes 16-25-aastastel inimestel ilmnenud vastuseid.