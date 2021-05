Garaažist välja: uus elektri auto Škoda Enyaq iV – ka maastur võib olla hea elektriauto

Mõlemad masinad on minu jaoks eelkõige kandnud eelkõige sõnumit: ka suur linnamaastur võib olla elektriauto. Ja vastupidi.

Jah, ENYAQ on suur, mahukas ja kõrge. 4,65 meetrit pikk ja 1,88 meetrit lai, kliirens tühimassi korral vägagi kõrge ehk 18,6 sentimeetrit ning mass raske ehk tühjalt umbes 2 tonni. See kõik võiks eeldada vägagi suurt energiakulu, ülisuure mahutavusega akut ja tagasihoidlikku sõiduulatust, ent Škoda on suutnud oma süsteeme piisavalt hästi optimeerida ja liikumisjõude masina kasuks tööle panna nii, et ükski eelväidetust ei vasta tõele.

Masina aku mahutavus 82 kWh tähendab praeguses Eesti kehva suusailma tingimustes sõiduulatust 330 kilomeetrit, ideaaloludes ja linnas sõites kuni 537 kilomeetrit. Enam-vähem võrdselt nii linnas kui maanteel sõitmine näitas, et see esimene on ka vägagi realistlik näit ja sellega võib praegustes oludes kindlalt arvestada. Linnas kindlasti rohkemgi, kuna pidurdamisel vabanevad energiat saab rohkem aku laadimiseks kasutada.

Aku nullist täislaadimisele kulub 50 kW laadimispunktis maksimaalselt 1,5 tundi - sisendi tüübiks CCS ja seega kiirlaadimine võimalik.

Kuidas masinaga sõita on? Jätkuvad kestvad kiidualavaldused Volkswageni grupi autodele selles osas, kui heaks nad on arendanud juhiabisüsteemid - sellega harjub ära, sellest satub sõltuvusse. ENYAQ tõesti on liikluses koos oma juhiga - ta aeglustab ka ilma adaptiivset kiirusehoidjat sisse lülitamata, kui näeb eel aeglasemat kurvi või pidurdavat kaasliiklejat, ta hoiab sind joonte vahel ka vingetes kurvides, ta kiirendab ja aeglustab reisijate jaoks märkamatult jne jne jne. Sellega autoga on kõikjal hea ja mugav sõita, sportrežiim (lisaks ecole, comfordile ja normalile) ka olemas - see teeb rooli „raskeks" ja gaasipedaali tundlikumaks (muide, gaasipedaali liikumisulatus on sellel masinal vist küll rekordiliselt väike, vaid paar sentimeetrit).