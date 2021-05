KUULA | "Tehnotropid": Jaapanist tehnika tellimine on kaks korda odavam, aga...

Jaapani tehnikaturg on täis põnevat kraami, mida pole siinmail kunagi näha olnudki. Lähtutakse sealmail põhimõttest "Tehnika teenigu inimest!" mitte vastupidi, mistõttu on seal erinevas seisukorras tehnikat rohkem, kui oskad arvata. Kas sealt asjade Eestisse tellimine on otstarbekas? Hind küll kuni kaks korda soodsam, aga..