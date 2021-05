TEADUSINTERVJUU | Bioloog Toivo Maimets: millised on evolutsiooni jäänukid meie kehas

Inimese kehas on evolutsiooniprotsessidest hoolimata säilinud mõned elundid ja kehaosad, mida varem oli vaja, kuid tänapäeval enam mitte.

Selliseid elundeid nimetatakse rudimentideks, see tähendab jääkideks. Varem olid need inimeste ellujäämiseks vajalikud, kuid aja jooksul on nad oma olulisuse kaotanud. Rudimente nimetatakse sageli Darwini teooria kinnituseks.

Mis on rudiment ja mis on atavism?

Mitmed mõisted on bioloogias esmapilgul väga selged ja mõistetavad, kuid mida rohkem sa süvened seda keerulisemaks need muutuvad, kuna erinevatel aegadel on erinevatest terminitest erinevalt aru saadud.

Esimene pilk, nagu ma lubasin, on lihtne: rudiment on elundi pisike osa, mis on evolutsiooni käigus taandarenenud. Kunagi varasemas evolutsioonikäigu etapis oli seda vaja, kuid hiljem mitte ja selle pärast on ta väikseks ning kängu jäänud, ent päriselt ta kadunud pole.

Rudimendid on kõigil liigi esindajatel olemas. Meeste rinnanibud on näide rudimendist, sest meestel on need olemas ehkki me ei imeta oma järglasi, kuigi teatud hormonaalsete häirete puhul võivad mehed piima toota.