Oluline uuendus: järgmisest nädalast saab endale valida meeldivat vaktsiini

„Nii palju valida saab, et ennast vaktsineerima registreerides üleriiklikus digiregistratuuris avaneb esmaspäeval vaade, et inimene näeb, kuhu ta registreerub – on see siis näiteks kliinikumis Pfizeri vaktsiin või on see siis AstraZeneca vaktsiin," kinnitas haigekassa juhatuse Liige Maivi Parv täna Vikerhommikule antud intervjuus.

Haigekassa jääb küll jätkuvalt otsustama seda, millised raviasutused saavad Pfizeri, millised Moderna, millised Jansseni ja millised AstraZeneca vaktsiini. Seega perearstikeskuse kutsele vastates tuleb inimestel leppida ikka selle vaktsiiniga, mida selles pakutakse. Valikuvabadus tekib aga üleriigilises digiregistratuuris neile, kes on määratud vaktsineerimisele kuuluvasse riskirühma ja kellel on avanenud seal registreerimise võimalus.

Eestis saadaolevate vaktsiinide toime koroonaviiruse uute tüvede suhtes (ravimiameti andmed):

Pfizeri Comirnaty - mRNA vaktsiin, mille tõhusus algse viirustüve (D614G) poolt põhjustatud sümptomaatilise COVID-19 ennetamisel on 95%. Uute tüvede puhul on laborikatsetes täheldatud vaktsineerimise järgselt tekkinud antikehade väiksemat neutraliseerimisvõimet. UK tüve puhul on neutraliseerimisvõime jäänud enam-vähem samaks, kuid Brasiilia tüve puhul vähenenud 6,7 korda. LAV tüve puhul on samuti näidatud 7,6 korda väiksemat antikehade neutraliseerimisvõimet. Kliiniliste uuringute andmeid uute tüvede kohta veel ei ole.

COVID-19 Vaccine Moderna - mRNA vaktsiin, mille tõhusus algse viirustüve poolt põhjustatud sümptomaatilise COVID-19 ennetamisel on 94%. Vaktsiin on laborikatsetes näidanud UK tüve puhul väga head neutraliseerimisvõimet, kuid LAV tüve puhul on näidatud 6,4-9,4 kordset vähenemist ning Brasiilia tüve puhul 3,5 kordset vähenemist. Kliiniliste uuringute andmeid uute tüvede kohta veel ei ole.

Vaxzevria (AstraZeneca) - viirusvektoril põhinev vaktsiin, mille tõhusus algse viirustüve poolt põhjustatud sümptomaatilise COVID-19 ennetamisel on 60%. Vaktsiiniga laboritingimustes tehtud katsed näitasid LAV tüve puhul üheksa korda väiksemat neutraliseerimisvõimet. Lisaks on kliinilistest uuringutest teada, et Lõuna-Aafrika uuringus täheldati sümptomaatilise haiguse ennetamisel vaktsiinil vaid 10%-list tõhusust. Samas ei ole teada, kui hästi hoiab vaktsiin ära LAV tüve puhul rasket haigestumist. UK tüve puhul on Vaxzevrial raske haiguse ennetamisel täheldatud enam-vähem samasugust tõhusust nagu algse viirustüve puhul.

COVID-19 Vaccine Janssen - viirusvektoril põhinev vaktsiin, mille tõhusus algse viirustüve poolt põhjustatud sümptomaatilise COVID-19 ennetamisel on 67%. Andmeid vaktsineerimise järgselt tekkinud antikehade neutraliseerimisvõime kohta pole, kuid vaktsiiniga tehtud kliinilised uuringud näitasid, et vaktsiini tõhusus on LAV tüve puhul 57% (95% usaldusvahemik (ingl confidence interval e CI) on 26,51;76,03).