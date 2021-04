Biden lubas USA väed Afganistanist välja viia, Al Qaida vastas lubadusega sõjast igal rindel

Biden on öelnud, et USA väed lahkuvad Afganistanist enne tänavust 11. septembrit, mis on ühtlasi 9/11 terrorirünnakute 20. aastapäev (mis ajendas USAd üldse Afganistani sõdima suunduma).

"Meid rünnati. Me läksime selgete eesmärkidega sõtta. Me saavutasime need eesmärgid," on Biden öelnud. „Bin Laden on surnud ja Al-Qaida Afganistanis purustatud, ja on aeg see igavene sõda lõpetada.”