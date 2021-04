FOTOD | Sossimäel avastati ajaloolised veekanalid

Tegemist on tõenäoliselt ajalooliste veekanalitega, mille kaudu suunati kunagine Härjapea jõgi Paberivabriku tehase poole. Veekanalid pärinevad ilmselt Paberivabriku varajasest perioodist 19. sajandi algusest. Arendaja teatel on plaanis leitud kanaliosa säilitada ja muuta avalikuks vaatamisväärsuseks.

„Suure tõenäosusega on tegu veekanalitega, mille kaudu lasti Paberivabriku hiilgeaegadel läbi osa Härjapea jõest, et panna tööle suured veskivõllid ja turbiinid. Tegu oli keerulise ja muljetavaldava lüüside süsteemiga," rääkis ta.

„Vanade plaanide peal on näha Fahle piirkonnas veel suuri kanalite süsteeme, osad neist toitsid jõe veega selle piirkonna väidetavalt vanimaid ehitisi: 18.-19. sajandist pärit kahte veskit ja kõige vanemat Paberivabriku hoonet. Arutluse all on ka võimalus need kanalid Fahle Pargi hoonete vaheliste maa-aluste ühendusteedena kasutusele võtta," lisas Aule.