Ilmavalgust nägi Honda Civic 2022 – värskem välimus, parem tehnika, parem juhtida

Honda

Honda Civic on olnud olemas juba aastast 1973 ja käes on põlvkonna aeg. Nüüd on ametlikult ilmavalgust näinud 2022. aasta Honda Civic sedaan, mille peamisteks märksõnadeks on värske disain, lihtne sisustus, uus tehnoloogia, täiustatud šassii ja ajakohastatud jõuülekanded.