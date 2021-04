Chevrolet Blazer K5 – masin nagu Rambo, mis sööb teisi maastureid lõunaooteks

Ringiga jõudsid need 1990. aastatel meie riigikaitsjate masinaparkigi. Tänaseks on kaitsevägi need küll erru saatnud. Ent Kaitseliidus teenivad masinad auga edasi ning täidavad endale jõukohaseid ja sobivaid ülesandeid.

Ja nagu öeldud, jõudu neil jagub. Ehkki jah, nagu selgus operatsioonil Kõrbetorm, ei küündinud M1009 sooritusvõime, olgugi et see polnud mõeldud mitte rindemasinaks, vaid pigem toetusmasinaks, siiski loodetud tasemele. Mistõttu tõmmatigi nende tootmine koomale, kuni lõpetati viimaks täiesti.

See väike teenistuslik tagasilöök ei tee M1009-st aga sugugi mitte vähem masinat. Ja ehkki nende tootmine on lõpetatud, ei kao need legendaarsed elukad kunagi päriselt. Või nagu ütles Rambo: "Ma võitlen, et hoida mälestus neist igavesti elus."