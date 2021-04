Kibe tegevus, et meid elus hoida – inimkeha toodab mitu miljonit rakku sekundis!

„Organismi enesevärskendamise teema on tervise säilitamise ja haigustega võitlemise valdkonnas tekitanud palju küsimusi, millele meie analüüs võib aidata leida vastuseid,” kirjutavad uurijad töö kokkuvõttes. „Näiteks, milline on kasvajarakkude vahetumise tempo võrreldes muude rakkude vahetumise tempoga patsiendi organismis? Milline on kasvajate kasvatamise energeetiline ja biosünteetiline lõiv ning kuidas see mõjutab vahetult ressursside jaotamist organismis, nt, kui kasvajarakud hõivavad enda tarbeks ressursse, mis on tegelikult mõeldud kasutamiseks kudede taastamisel?"