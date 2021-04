Autoostjad saavad üha enam kuumaksega teenuseid – juhiabipakettidest istmesoojenduseni välja

Järgmine samm on juba õhu teel ehk OTA-tarkvarauuendused. IHS Markit’i uuringu kohaselt on 2025. aastaks 350 miljonit sõidukit OTA-võimekusega ning 2030. aastaks kolmandik. See koos kaardiuuendustega on edasijõudnud juhiabisüsteemidega autode jaoks hädavajalik – ja tootjatele potentsiaalne teenimiskoht.