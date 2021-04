KUULA SAADET | Auto Poodcast #5. Autodega tehtavad avariid ei kao kuskile

Uues kümneosalises saatesarjas „Auto Poodcast” räägivad City Motorsi inimesed lähemalt sellest, mis nende valdkonnas toimub, millised on autoturgude trendid, milliseid autosid eestlased eelistavad ja mida on oodata autoturule tulevikus. Neljas saade sarjast „Auto Poodcast” keskendub autode avariijärgsele remondile ja innovaatikale selles vallas.

„Ka autotööstuses liigutakse suurte sammudega taaskasutuse suunas, mis tähendab, et aina enam kasutatakse materjale, mida saab ka avarii järel uuele elule tuua, ja siis ei räägi me auto remontimisel enam pahteldamisest ega keevitamisest, vaid asendamisest,” räägib City Motorsi keretööde osakonna juhataja Aldo Sander. Sander lisab, et uued autod on pandud kokku materjalidest, mis on avarii puhul andestavamad, mille hilisem ümbertöötlemine toimub kuskil suuremas tehases, mitte igas remondipunktis eraldi.

Tihti tekib inimestel avariide korral valikukoht: kas minna oma autot remontima margiesindusse või lasta remonttööd ära teha kuskil väiksemas töökojas. Küsimus on tihti rahas, mida kummaski kohas analoogse töö eest küsitakse. Sander ütleb, et enamasti on vahe ka töö kvaliteedis. Kui aga avarii on juhtunud, tuleks igal juhul võtta esimesena ühendust oma margiesindusega, kust saab operatiivset abi probleemi lahendamiseks – kui vaja, saadetakse puksiir, kui vaja, antakse asendusauto ja loomulikult remonditakse auto ära.

„Kogenematule silmale ei pruugi vahe olla näha, kuid kui tänapäevane auto on remonditud vanade ideedega, siis võib tulemuseks olla pikemas perspektiivis suurem segadus. Tihti juhtub, et nii-öelda nurgataguses töökojas remonditud jupp on remontimise käigus lõplikult rikutud ja hiljem juba näiteks meie juurde tulles ei ole meil ka enam võimalik seda taastada,” räägib Sander. See aga tähendab, et kogu remont läheb palju kallimaks, kui vaja oleks.