Kuulus raadio teel juhitav mänguasi sai elusuuruses versiooni - lubatud ka tänavale!

Jaapani raadio teel juhitavate autode tootja Tamiya mudelist Wild One sai maailmakuulus mänguasi, mis taaselustati aastal 2012. Seeläbi said oma nostalgialaksu kätte paljud, kes originaaliga mängides üles kasvasid.

Nüüd on Briti firma Little Car Company teinud võimalikuks teistmoodi unistuse täitumise ning võimaldab oma lapsepõlvekangelase rooli istuda ja sellega isegi päriselt tänaval sõita.

Niinimetatud kit car ehk pane-ise-kokku auto on saadaval paketiga, mis teeb ta kõlbulikuks neljarattalise mikrosõidukina arvele võtmiseks. Hinnaks on 7200 naela ehk umbes 8300 eurot.

Tagaveolist bagi hakkab liigutama 5,5 hj elektriajam, tippkiirus on 50-60 km/h vahel, võimaldades täiesti mõistlikku kasutatavust. Sõiduulatus sõltub ostetavate akupakkide hulgast ning algab 40 km juurest. Sõiduulatuse pikendamiseks on võimalik juurde osta kuni kolm akupakki hinnaga 1000 naela tükk, lubades teoorias sõita 160 km.

Tamiya originaalse Wild One skaalaks oli 1/10, Wild One MAX aga 8/10. See tähendab, et mugavalt sõitma mahub juht pikkusega 160 kuni 195 cm. Auto pikkuseks on 3,5 m, laius 1,8 m ning mass 250 kg.