Tallinna invasõite hakkavad tegema Mercedese bussid

Selle aasta algusest võttis Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (TLT) üle pealinna sotsiaaltranspordi teenusepakkumise ettevõttelt Termaki Autopargi AS, mis lõpetas 1. aprillist täielikult tegevuse.

Kuni uute busside saabumiseni osutab TLT teenust Termakist üle tulnud sõidukitega. Peale uute sõidukite tarnet jäävad olemasolevast autopargist alles 19-21 sõidukit, nende seas on nii MB Sprinter, Renault Master kui VW Crafteri busse.

Uute busside leidmiseks ei korraldanud TLT avatud vaid dünaamilist hankemenetlust, millel osales neli autoettevõtet. Uute sotsiaaltranspordi busside hanke võitiski AS Veho, millele kuuluv tütarettevõte Silwi Autoehituse AS ehitab bussid ümber invasõidukiteks.

VEHO AS-i tegevjuht Keijo Kaasiku sõnul varustatakse kõik väikebussid varustatakse ratastooli tõstuki ja kahe spetsiaalse ratastooli kohaga. Kaks sõidukit on 9-kohalised M1 väikebussid ja 14 sõidukit on 16-kohalised M2 väikebussid. Sõidukite tarneaeg on kuni 6-kuud.