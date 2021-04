Pandeemia pani töö pärast kartma või otsid lihtsalt uut? Üks suur virtuaalne töömess algas eile, teine tuleb peagi!

“Ma arvan, et absurdselt kõrged palgaootused ei ole kuidagi noorte eripära, vaid seda võib olla igas vanuserühmas. Enamikul noortel ei ole absurdselt kõrgeid palgaootusi," mõtiskleb Kersen. "Üldistades on kindel see, et üldistades on noorte töötahe kõrge. Soov töötada, eriti koolivaheaegadel ja pärast kooli lõpetamist, on suurem kui kõik võimalused, mida hetkel tööturul pakutakse. Seda näitab ka asjaolu, et igal pool jääb noori malevatest välja, sest ei ole piisavalt kohti pakkuda."