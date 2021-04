Vulkaanipurskest tekkis nii vali heli, et see tegi neli tiiru ümber maailma

India ja Vaikse ookeani vahel asuval Krakatau saarel aset leidnud vulkaanipurske jõud oli nii suur, et see rebis saare lõhki ja paiskas suitsusamba rohkem kui 27 kilomeetri kõrgusele atmosfääri.

Toona Batavia nime kandnud Jakartas tegutsenud gaasivabriku baromeeter registreeris õhurõhu kõikumisi, mida võinuks teisendada 172 detsibelli tugevuseks heliks. See on nii vali, et kipub juba jääma väljapoole „heli“ definitsiooni. Võrdluseks — inimeste jaoks on helitekkelise valu taluvuspiir 130 detsibelli.