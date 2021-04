Parvlaeva Estonia vraki uued uuringud merel võivad alata juba juulis

Arikas rääkis, et tellitakse ka Estonia laevakere kolmemõõtmeline mudel, millega soovitakse viia läbi erinevad simulatsioonid – et võrrelda simulatsioonide tulemust mere põhjas oleva Estonia vrakiga.

Riigisekretär Taimar Peterkop rääkis eile Estonia katastroofist pääsenutele ja hukkunute lähedastele, et praeguseks on nii Rootsi kui Soome partnerid kinnitanud, et õigusruumi muudatuste ettevalmistused nendes riikides on käima lükatud.