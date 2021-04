Terviseamet tegi Forte palvel veidi andmeanalüüsi ning selgus, et eelmisel nädalal esitati riiki sisenedes kokku 7796 tervisedeklaratsooni.

Selgub, et konkurentsitult kõige enam saabuti möödunud nädalal Eestisse Hispaaniast, millele kuuluvad teatavasti ka Kanaari saared. Hispaania oli lähteriigiks märkinud koguni 1209 piiriületajat.

Märkigem, et Hispaanias on viimase 14 päeva nakatunute hulk 100 000 elaniku kohta 247, Eestis on see praegu 448.