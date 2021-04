Miljon eurot – nii palju võib maksma minna Eesti vaktsiinipass

Sotsiaalministeeriumi IT-üksus TEHIK on sõlminud seni raha liikumist mittesätestava koostöömemorandumi eraettevõttega Guardtime, et see looks oma plokiahela tehnoloogial põhineva andmevahetuskihi ja selle väljundiks oleva mobiiliäpi, mis võimaldab QR-koodi abil tõendada, kas inimene on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud või kas ta on haiguse läbi põdenud.

Mullu detsembri lõpus sõlmitud koostöömemorandumis on küll selgelt välja öeldud, et Guardtime ei anna riigile üle mitte mingeid arenduskomponente ja kui riigil peaks see huvi tekkima, siis lepitakse hinnas kokku eraldi:

Samas on juba praegu selge, et Euroopa Liit on selliste lahenduste loomiseks kohe-kohe oma rahakotte avamas ning erakorralise toetuse rahastamisvahendite (ESI) seas vaatab vastu üldsumma 49 miljonit eurot. See summa on mõeldud nii Euroopa Liidu ülese platvormi loomiseks kui ka liikmesriikide infosüsteemide liidestamiseks sellega.

Kui veel täpsemaks minna, siis sellest summast on liikmesriikidele EL platvormiga ühildumise kulude katmiseks planeeritud 30 miljonit eurot. Seletuskirja järgi Eesti osa sellest ongi eeldatavasti umbes 1 miljon eurot.

Raamistiku käivitamisega kaasnevad arendus- ja rakendamise kulud eelkõige TEHIKule ning politsei- ja piirivalveametile. Summast osa läheb kindlasti omakorda siis Guardtime'ile - kas hanke tulemusel või koostöö raames, see pole siiani selge.

Täiesti selgusetu on seni ka see, milleks seda vaktsineerimisele keskendunud digitõendit üldse vaja on. Nimelt on kõik liikmesriigid deklareerinud, et vaktsineeritus või vaktsineerimatus ei saa kuidagi määrata seda, kas inimestel on õigus piire ületada või mitte. Küll aga võib riikidesse sisenemisel saada määravaks see, kas värskelt on antud positiivne või negatiivne koroonatest - ehk et, kas inimene on hetkel haige või mitte.