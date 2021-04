Kevad toob maapõuest välja hulgaliselt lõhkekehi

Eriti töine on demineerijatele olnud tänavune aprillikuu, mille jooksul on Lääne-Eesti pommigrupp reageerinud 45-le sündmusele ning kõrvaldanud 182 lõhkekeha või selle osa ja ligi 16 000 padrunit.

Eestimaa peidab endas veel suurtes kogustes plahvatusohtlikku materjali. Lisaks maapõuele on leitud mitme majapidamise koristamise käigus ohtlikke lõhkematerjale, mis tänu leidjate õigele käitumisele on jõudnud demineerijateni.

Lääne-Eesti pommigrupi juhi Aivar Posti sõnul on leide ilmunud peamiselt vanadest lahingupaikadest, eelkõige Saaremaalt. „Lisaks Saaremaale on Lääne regioonis tulnud palju leide ka Pärnumaalt, kus oleme käinud 16 korral. Järvamaal on lõhkekehi leitud 11 ja Hiiumaal 10 korral. Kolmandik leidudest on leitud demineerijate endi tubli otsingutöö tulemusel,“ ütles Post.