Briti tüvi on vallutanud Eesti

„UK tüve levimus tänaseks on 90 protsenti," ütles Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp vastuseks Forte küsimusele.

Terviseamet kinnitab, et Briti tüvi - koodiga B.1.1.7 - on tõrjunud tagaplaanile nii koroonaviiruse algtüve kui kõik teised muteerumise käigus tekkinud variandid.

Eesti on võtnud eesmärgiks sekveneerida ehk määrata tüvi 5 protsendil koroonaproovidest. 19. arpilli seisuga kokku sekveneerimisi tehtud 4282 positiivsel koroonaproovil.

Kui valdavaks saanud Briti tüvi on küll nakkav, allub see sarnaselt algvariandile hästi vaktsiinidele. Palju halvem on lugu näiteks LAV tüvega, mis on tuvastatud seni 45 korral ja mille vastu vaktsiinide tõhusus langeb kordades (täpsemalt artikli allosas toodud ülevaates). LAVi tüve avastuste puhul on 19 kohalikud ja 26 välismaalt sissetoodud juhud.

Kõikidest positiivse testi andnud piiriületajate proovidele tehakse täna Synlabis kiire mutatsioonianalüüs, mille abil on võimalik 48 tunniga määrata, kas tegemist on mõne huvipakkuva tüvega, mis saadetakse siis edasi peamiselt Tartu ülikooli täpsemaks määratlemiseks ja mille korral antakse inimesele teada, et ta peaks ennast veelgi kindlamalt isoleerima ja kontakte vältima.

Mis puutub vaktsiinide ja eri viirusetüvede suhtesse, siis nagu öeldud - UK tüve vastu toimivad need sama hästi või halvasti kui viiruse algse variandi vastu. Tuleb muidugi arvestada, et palju kära tekitanud AstraZeneca vaktsiini tõhusus on ka viiruse algversiooni suhtes vaid 60 protsenti, võrdlusena Pfizeri 95 vastu.

Täpsemalt selles ravimiameti ülevaates: