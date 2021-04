Garaažist välja: elektrimaastur Volkswagen ID.4 – no on tõesti maailma aasta auto

Saksa autotootja on selle masina puhul vägagi palju mõelnud juhile - sellele, et ta saaks tõesti keskenduda sõitmisele ja kulutada võimalikult vähe aega tühjale-tähjale. See algab juba autosse istumisest: juhil pole vaja mitte midagi teha - auto on kohe sõitmiseks valmis, ei mingeid stardinuppe, pane vaid edasi- või tagasikäik sisse ja liigu paigast.

Mõlemad esiistimed on seejuures elektriliselt reguleeritavad ning erinevad juhid saavad määrata endale sobivad eelseadistatud istmeasendid, et need ühe näpuvajutusega aktiveerida. Auto salongi siseviimistluses kasutatud nahk- ja metallpinnad on kohati suursugusedki:

Nii intelligentset juhiabisüsteemi, kui ID.4 jaoks loodud, pole teiste autode puhul kohanudki. See on näiteks aktiivselt ühendatud kaardirakendusega ja annab varakult juhile teada, kui ees seisab kurv, mille puhul oleks mõistlik kiirust vähendada. Ja ta mitte ainult ei anna sobivast kiirusest teada vaid ka võtab selle kiiruse. Minu testsõit Lääne-Virumaa kurvilistel teedel näitas, et pakutud kiirused on ka üsna vastavad sellele, mille oleks isegi valinud, et mitte rooli liigselt väänama asuda.

Väiksemate teesündmuste kohta kuvatakse juhi silme ees - kas siis tavadispleil või aknale kuvatuna - roheliste ribadena: olgu siis kergem pööre, ringtee, liiga lühikeseks kujunenud vahemaa eessõitjaga või ideaaltrajektoorilt pisut eemale kaldumine. Kiirust vähendab ta ka ilma ühegi erirežiimita, kui eessõitja seda tegema hakkab. Auto suhtleb sinuga tagasihoidlikult kogu aeg ja teeb sõidu turvalisemaks muutmise nimel.