Proovisõit: Santa Fe – Hyundai mudelivaliku tipp

Keskmist mõõtu (ehk D-segmendi) linnamaasturi sees on esireas ruumi vähem kui võiks arvata, juht istub oma kohal nagu kookonis (samas on seal väga mugav!). Ka kahemeetrisel pole ära mahtumisega probleemi, sest pearuumi jagub, kuid ülekaalulistel võib kitsaks minna.

Viimase efekti vähendamiseks on tagaosas on järgitud hetketrende – laternad venitati piklikuks ning ühendati omavahel punase reflektorribaga, mis tundub praegu olevat lausa kohustuslik kujunduselement. Veljemõõt küündib diiselmootoriga versioonil 20 tollini.

Ameerika Ühendriikides paikneva New Mexico osariigi pealinna (kus on elanikke vähem kui Tartus!) järgi nime saanud auto veeres esimest korda koosteliinilt maha sajandivahetusel ning sai kiiresti väga populaarseks. Isegi sedavõrd kiiresti, et kui Hyundai kontsernis algas mudelinimede asendamine tähtede-numbritega (näiteks Tucsonist sai ix35), siis Santa Fe nime ei julgenud ka kõige ägedamad turundusgurud puudutada, ja õigesti tegid, sest ikoone põhjuseta ei näpita.

Sõidab kindlalt nii maanteel kui maastikul

Sõit 2,6-tonnise täismassiga maasturiga halbu üllatusi ei paku, olles nii sujuv, rahulik ja kindel kui oodata võiski. Suured teeaugud triigitakse üsna siledaks, kuigi lamavaid politseinikke ületavad mõned konkurendid pehmemalt. Tähtsaim on aga, et ehkki tegu on suure ja väga mugava autoga, on see keskmisest „ameeriklasest“ (võrreldes näiteks Toyota Highlanderiga) oluliselt konkreetsema juitavusega.

Hyundai on tõsiselt panustanud juhti abistavate vidinate arendamisse ja see on mõnikord päris hästi välja kukkunud. Nii oskab autonavi – väljasurev lahendus, sest kes see tänapäeval ikka Waze asemel navi kasutab – näiteks sõiduradade valikut paremini juhendada kui Google kontserni tooted. Võõras linnas on sellest palju abi!

Erinevalt mõnest prantsuse tootjast on Santa Fe puhul juhi ees olevatest digitaalsetest “kelladest” tavapäraste mehaaniliste näidikutega võrreldes ka päriselt kasu. Kui juht kavatseb näiteks sõidurada vahetada või hakkab teostama manöövrit, mis piiratud nähtavuse tõttu ohtlikuks võib osutuda, kuvatakse tema ette automaatselt kaamerapilt, mis annab märku, et plaanitav tegevus on päriselt ohutu. Väga äge ja ühtlasi lisab turvalisust.