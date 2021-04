GALERII | MQ-9 Reaper: esimene Eestis tegutsenud USA õhuväe droon

Need droonid kuuluvad USA õhuväe 52. ekspeditsioonioperatsioonide gruppi, mille põhibaas Euroopas on alates 2018. aasta maist Mirosławieci lennubaas Poolas, kirjutab õhuväe staabiohvitser kolonelleitnant Kristo Lipasaar Kaitseväe aastaraamatus .

Droonide ümberpaiknemise üheks põhjuseks oli põhibaasi lennuraja remont. Sama oluliseks põhjuseks oli ka koostöö laiendamine liitlastega. Varem on droonid baseerunud ka Rumeenias.

Eesti õhuruumis on MQ-9 Reaper olnud tihe külaline, kuid ilma siin enne maandumata. Eesti kaitsevägi sai droonide võõrustamisega olulise kogemuse vajalike protseduuride koostamisel ning omandas uusi teadmisi.

Eesti õhuväe Ämari lennubaas on ühtlasi ka NATO õhuturbe hävitajate kodubaasiks, kus peab olema tagatud ööpäevaringne valmisolek relvastatud hävitajate õhkutõusuks.

Nii droonid kui ka hävitajad pidid saama segamatult oma ülesandeid täita koos vajaliku maapealse toetuse ja ettevalmistusega. Eraldi oli vaja välja töötada protseduurid mehitamata õhusõiduki õhkutõusuks ja maandumiseks ning tänu heale koostööle Eesti lennuameti ja lennuliiklusteenindusega said droonid lennata samadel põhimõtetel nagu mehitatud õhusõidukid.

MQ-9 Reaper üksuse ülesanne Euroopas on kindlustada regiooni julgeolekut ning harjutada vägede kiiret ümberpaiknemist. Droonid aitavad suurendada olukorrateadlikkust õhus, maal ja merel, andes olulise panuse luureandmete kogumisse.

Peale selle võib see droon kanda nii õhk-maa-tüüpi juhitavaid rakette kui ka juhitavaid pomme ning suudab sihtmärke iseseisvalt tuvastada ja hävitada. Tegemist on väga mitmekülgsete seire-, sihtimis- ja luureseadmetega varustatud õhusõidukiga. Pikk lennuaeg tagab hea luureandmete kogumise ning võimaldab toetada teiste õhusõidukite ja relvasüsteemide sihtmärgistamist.

MQ-9 Reaper ei pea andmete kogumiseks asuma huvipakkuva objekti pea kohal, vaid võimaldab näha ka kaugele piiri taha. Just seda on kaitsval alliansil vaja, et tuvastada aegsasti naabrite võimalikud vaenulikud kavatsused.