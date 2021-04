„Olen üks nendest turistidest, kes saabus Hurghadast Tallinna reede õhtul kella 18 paiku. Ja mida ma nägin ja omal nahal tunda sain? Selle reisi õudne lõpp Tallinna lennujaamas! Sisenedes passikontrolli ooteruumi oli esimene mõte, mis siin toimub? Viirusest ei teata siin midagi. 2+2 reegel siia jõudnud ei ole. See ruum on nii väike, et 180 inimest ehk lennukitäis rahvast sinna korraga sisse lasta on rohkem kui kuritegu inimsuse vastu," kirjeldas Fortele oma reisijärgseid meeleolusid reisilt naasnud Tea.

Tema sõnul oli ooteruumis võimalik teistega hoida maksimaalselt 20-sentimeetrist vahet. Aga sellega olukorra nakkusohtlikkus ei piirdunud.