Kuidas nanotehnoloogia meie akud paremaks teeb

Texase A&M ülikooli teadlased on leiutanud tehnoloogia, mis võib uuendada meie telefonides, sülearvutites ja elektriautodes kasutatavaid liitium­ioon­akusid, vahendab ajakiri Imeline Teadus .

Tavalises liitiumioonakus kannavad elektrilaengut ühelt elektroodilt teisele liitiumiioonid ja elektroodide rollis on kaks plaadikest. Nende vahel on separaator, mida ümbritseb ioonjuhtiv vedelik, milles ioonid laadimise ja tühjenemise ajal elektroodide vahel liiguvad.

Negatiivset elektroodi ehk katoodi valmistatakse peamiselt grafiidi ja vase segust, ent pikka aega on kõneldud ka ideest, et anoodi võiks teha hoopis puhtast liitiumist.

Liitiumanoodi probleem on aga selles, et see ei ole kuigi vastupidav. Kui liitiumiioonid kogunevad anoodil, on neil kalduvus „kokku kleepuda“ ja moodustada dendriite – väikesi kristalseid struktuure, mis meenutavad puuvõrasid. Ajapikku need kasvavad ning see võib põhjustada lühist ja halvi­mal juhul panna seadme isegi plahvatama.