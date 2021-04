Koroonadetektiivid on koolivaheaja ja Egiptuse reiside lõppemiseks valmis – kõik reisilt tulijad helistatakse tänasest läbi

Eestis kehtiv üldreegel ütleb, et välismaalt tulijatele kehtib 10-päevane liikumisvabaduse piirang, mida saab lühendada negatiivsete koroonatestidega minimaalselt nelja päeva pikkuseks, kui esimene test tehti välismaal 72 tundi enne Eestisse saabumist ja teine kuuendal päeval pärast seda juba Eestis.

Eriti oluliseks on saanud välismaalt tulijate positiivsetel koroonatestidel viiruse tüve määramine, kuna näiteks LAV-i ja Brasiilia tüvi on viiruse algversioonist märksa suurema nakkavusega ning vaktsiinide mõju nende suhtes on kuni üheksa korda nõrgem. Seega tuleb nende tüvede leviku ärahoidmiseks nakatunud erilise hoolega eneseisolatsioonis hoida.

Politsei- ja piirivalveameti Tallinna piiripunkti vanemstaabiametnik Anu-Signe Parviainen ütles Fortele, et tegelikult on lennureisijate arv kasvanud tasapisi juba mitmendat kuud ja et lõpliku ülevaate saab anda alles pärast nädalavahetust, kui inimesed enda reisidelt tagasi saabuvad.