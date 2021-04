Tesla õnnetuse järelkaja: autopilooti on väga lihtne petta

Esiteks, pisut taustast. Pühapäeva öösel juhtus USA-s Houstoni äärelinnas õnnetus, kus Tesla Model S sõitis teelt välja ning süttis põlema. Autos viibinud kaks meest hukkusid ning ametivõimud kinnitasid veendunult, et juhikohal ei olnud kedagi.

Tesla väitis, et see pole võimalik – juhiabiline Autopilot vajab toimimiseks muuhulgas seda, et juhi käed oleks roolil, keegi istuks juhikohal ning sõidetav tee oleks joonitud. Lisaks on andmelogid näidanud, et õnnetuse ajal (täpne ajavahemik täpsustamata) ei töötanud Autopilot ning konkreetne sõiduk polnud varustatud selle edasiarenduse, juhiabide paketiga Full Self Driving.

See, et Tesla Autopilooti aga lihtne ära petta on, pole mingi saladus. Rool vajab pisut vastusurvet, juhikohal peab turvavöö kinni olema, auto uksed peavad olema suletud… Ja ongi kõik! Consumer Reports näitab allolevas videos ette, kui lihtne see on:

See ei tõesta otseselt Houstonis juhtunud õnnetuse kohta midagi, kuid tõstatab siiski küsimusi: miks olid uurijad veendunud, et juhikohal polnud kedagi? Kas õnnetuses võis juht teisele kohale paiskuda? Kas Elon Musk ja Tesla “jokitavad,” vastates, et Autopilot ei töötanud (… õnnetuse hetkel)?

Kas on võimalik, et teemärgistus lõppes, Autopilot lülitus välja ning “arvas”, et juht teeb nüüd oma tööd? Kõige suurem küsimärk jääb õhku aga seoses Tesla lähenemisega Autopiloti kasutamist välistavate tegurite osas – miks ei ole kasutusel turvalisemaid ja kindlamaid meetmeid?

Raskuse poolt aktiveeritav istmeandur ei ole midagi uut ega kõrgetehnoloogilist ning teeks Autopiloti petmise palju raskemaks. Järgmine samm oleks kaamera, mis jälgib juhi silmi (nagu on kasutusel konkurentide juhiabipakettides) ja seeläbi tähelepanu ja keskendumist.

Kindel on aga see, et kogu selle tähelepanu juures, mis konkreetne kaasus toonud on, saavad toimuma suured muudatused. Uurimine alles käib ning saame näha, kas sellest algab ainult kohtus vastutuse veeretamine või karmistatakse ka juhiabipakettidega seotud ohutusnõudeid. Tesla ja Muski senise ajaloo põhjal võiks oodata, et muudatused Autopiloti töösse tulevad üpris kiirelt – internet praeks nad vastasel juhul elusalt.