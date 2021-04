Röövpüüdjad, hoidke alt: Lääne-Eestis toimub lähinädalatel tugevdatud jõududega kalapüügikontroll

Seoses haugi kudeajaga on merel ja siseveekogudel kuni 30. aprillini haugipüük keelatud. Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kehtib haugipüügi keeld 5. maini.

„Paljud kalastajad ei jõua aga keeluaja lõppu ära oodata ning tahavad juba varem haugi püüdma minna. Keeluaegade seadmisel on lähtutud teadlaste soovitustest ja nendest tuleb kinni pidada, et kalavarud saaksid täieneda," ütles keskkonnaameti järelevalveosakonna Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer.

Vastavalt kalapüügieeskirja nõuetele on harrastuskalapüügil ja õngepüügil keelatud ühel isikul püüda ööpäevas rohkem kui 5 haugi. Haugi alammõõt on 45 cm. Harrastuspüügil püütud kala on keelatud osta ja müüa.