Kui palju rikkus videomäng "Cyberpunk 2077" müügiedu tõik, et see ilmus vigasel kujul?

"Cyberpunk 2077" läks ettevõtte andmetel mullu kaubaks 13,7 miljonit koopiat. See on üllatavalt suur kogus, kuna teos ilmus alles 10. detsembril ja hakkas oma vigasuse tõttu avalikkuse ees ruttu kaigast saama. Tõsi, sellest kaheksa miljonit koopiat olid eeltellimused...

Kuna "2077" oli nii katkine, siis said ostjad peagi võimaluse raha tagasi küsida. Tundub, et inimesed siiski väga ei kasutanud seda võimalust. CD Projecti aruandest selgub, et selliseid kliente oli 215 000 ehk umbes 1,6% koguarvust. Nende arv peagi kasvab, kui autorid teost ruttu tipp-topp-konsoolikõlbulikuks ei klopsi.