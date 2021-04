Ohtlikud ained: keelustati bambust sisaldavad plasttaldrikud

„Eristada tuleb bambusest ja bambusjahu ning plasti segust valmistatud toidunõusid. Bambusjahu sisaldavast plastist võib toitu erituda tervisele ohtlike koostisosi. See on aga otsene oht tervisele," selgitas põllumajandus- ja toiduameti toiduosakonna peaspetsialisti Katrin Jõgi.

„Viimase kolme aasta jooksul on bambus-melamiin toodetega seoses esitatud Euroopa Liidus umbes 70 ohuteadet läbi toidu ja sööda kiirhoiatussüsteemi (RASFF). Laboratoorselt on kinnitatud melamiini või formaldehüüdi migratsiooni piirnormide ulatuslikud ületused. Melamiini seostatakse neerukahjustustega ning formaldehüüdile on omistatud kantserogeenne toime," kirjeldas Jõgi.