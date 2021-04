Hea teada: türannosauruse eest oleks tegelikult lihtne põgeneda

Vrije ülikooli juures töötavad hollandi teadlased tegid kindlaks, et türanno suutis sammuda kuni ümmarguselt 5 km/h. Kes kiirelt kõnniks, pääseks ilmselt tema eest ära – ei peaks jooksmagi!

Selle tähtsa uudise maailma ette toonud uuringu peaautor paleontoloog Pasha van Bijlert lisab, et T. rex'i kõndimise juures on tähtis roll ka tema jurakal sabal, mis võis olla kuni kuue meetri pikkune (ehk pool tema pikkusest).

Van Bijlert ja kolleegid arvutasidki türanno kõndimiskiiruse tema saba liikumist kujutava raalmudeli põhjal, võttes "modelliks" Hollandis asuvas loodusloomuuseum-uuringukeskuses Naturalis asuva fossiili, kellel nimeks Trix. Nad leidsid, et just Trix võinuks sammuda kiirusega kuni 4,6 km/h.

Teadlasi üllatas kokkuvõttes enim see, et türannosuruse kõnnikiirus on sarnane paljude eri loomade omadega, kes tänapäeval eksisteerivad.