Eesti riik subsideerib ainult gaasilisi biokütuseid, vedela tootjad tantsigu kasvõi kätel

Alustuseks sellest, millised autod üldse täna Eesti teedel sõidavad. Transpordiameti register näitab, on Eesti teedel hetkel liiklusesse lubatud kokku 813 000 sõiduautot, mille keskmine vanus on 15 aastat ja millest 99 protsenti sõidab fossiilsete kütustega

Alternatiivkütuseid kasutavate sõiduautode hulk Eesti teedel on vaid 4571, neist gaasi (LPG, LNG) tankivaid sõiduautosid on 2644. Kui arvestada juurde ka tarbesõidukid ja bussid, võib osaliselt või täielikult gaasiga sõitvaid sõidukeid Eestis kokku olla 10 000, moodustades vaid 1,2 protsenti kogu Eesti sõidukitest.

Probleem on aga selles, et riik küll subsideerib alternatiivseid kütuseid, kuid ainult valikuliselt, suunates toetuse rohegaasile ja -elektrile. Paraku need valikud ei aita vähendada liikluses CO2 heidet vajalikul määral, sest 99 protsendi CO2 heidete tekitajaks vedelkütust kasutavad autod.

„Selleks, et liikluses CO2 heidet vähendada on täna nii globaalsel kütuseturul kui ka Eestis olemas 100 protsenti taastuvast toormest parafiinne diislikütus, millel on tõestatud mõju süsinikuheite vähendamisele. Selle kasutamine ei nõua ka tarbijalt mitte mingeid muudatusi oma sõidukis. Ometi ei ole selle tarbimisele hetkel Eestis mingit riigipoolset toetust, kuigi parafiinse diislikütuse ehk HVO näol on tegemist nõuetele vastava rohekütusega," ütles Fortele Neste Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste ja märkis, et vaatamata HVO keskkonnasäästlikkusele on aktsiis võrdne fossiilse diislikütuse aktsiisiga.