Autoga 739 tiiru järjest Viru ringil: kas mõistlik või ohtlik eksperiment?

Kokku jaksas Tanel teha 739 tiiru, siis andis alla ning Enyaqi aku jäi lõpuni tühjaks sõitmata. Autojuht tõdeski, et aju on nii väsinud, et edasine sõitmine muutuks ohtlikuks. Kokku jaksas ta sõita kuus tundi.

Kuna Viru ring ei ole kodune “lennuki” tegemine (laps jalgadest kinni ja keerutad ümber enda, kuni maha kukud või põnn näost siniseks tõmbub) vaid liikluse sõlmpunkt, küsisime PPA liiklusjärelevalvekeskuse patrullitalituse juhilt Varmo Reinult, kui mõistlik sarnane eksperiment on, ja kas arvamine, et see võib ohtlik olla, on tõene?