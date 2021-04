EKRE plaanid e-valimisi pidurdada lendavad vastu taevast

E-valimiste turvalisuses kahtlemine on olnud EKRE üks lipukirjadest juba enne viimaseid riigikogu valimisi. Kõikvõimalikke sellekohaseid analüüse ja komisjone on ellu kutsunud kõik EKRE IT-ministrid, kes vähegi ametis püsisid - eelkõige Kert Kingo (kes oli ministrikohalt sunnitud lahkuma, sest jäi vahele oma nõuniku kohta valetamisega riigikogu ees) ja kenasti eelmise valitsuse lõpuni vastu pidanud Raul Siem.

Tellitava töö käigus tuli kava kohaselt anda hinnang kehtivatele „valimiste infosüsteeme käsitlevatele seadusandlikele aktidele, valimiste protseduuridele ning tehnilisele keskkonnale". Nädal varem oli erakonna üks juhtfiguure Mart Helme partei raadiosaates väitnud, et valijate registris olevat tema uurimise andmeil kümneid tuhandeid inimesi, kes „ei ole mitte kunagi valimas käinud ja kelle hääled on vabad ja kelle hääled on võimalik kantida e-valimistel e-häälteks" ja et kõik need kantimised teenivat Reformierakonna huve.