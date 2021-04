GALERII | USA hävitajad harjutasid koostööd Eesti õhuväelastega

"Mul on hea meel taas tervitada 48. hävitajate eskaadrit, mis paiknes Ämaris ka kuu aja eest toimunud õppuse raames," ütles Sirk.

Peamiselt Poolas toimuva õppuse rõhk on Ameerika lennuüksuste kiire ümberpaiknemise harjutamisel (ingl Agile Combat Employment). Hävitajate peaeesmärk Eestis oli harjutada lähiõhutoetuse protseduure õhutule-juhtidega, õhk-õhk-õhuoperatsioonide taktikalist juhtimist sihitajatega ja koostööd Ämari lennubaasiga.

Selliseid õppuseid korraldavad Ameerika Ühendriigid regulaarselt, et hinnata oma valmisolekut ning vajadusel täita julgeolekukohustusi. Samuti suurendavad need harjutused NATO liitlaste treenitustaset, mis on vajalik kriisidele reageerimiseks üle maailma.