Maailma Aasta Auto on Volkswagen ID.4

Parimatest parima väljavalimisel osales enam kui 90 rahvusvahelist autoajakirjanikku 24-st riigist. Võitja kogus 798 punkti. Finaalis olid mudeli vastasteks Toyota Yaris (732 punkti) ja Honda-e (742).

"Meil on äärmiselt hea meel, et ID.4 valiti maailma aasta autoks," kommenteeris Volkswageni sõiduautode tegevjuht Ralf Brandstätter. "Hea meel ei ole mitte ainult selle üle, et tegu on ühe oluliseima auhinnaga automaailmas, vaid ka sellepärast, et tunnustuse sai ka hea idee ja meeskond."

Žürii kiitis ID.4 puhul nii keskkonnasõbralikkust kui ka selle uuenduslikke omadusi nagu näiteks liitreaalsusega esiklaasinäidik, mis kuvab esiklaasile suunavaid nooli ja muud infot nii, et need sulanduvad auto ümbrusega. Autol on üle õhu uuendusi võimaldav tarkvaraversioon, mille kaudu saab auto regulaarselt uusi funktsioone ja täiendusi.

Volkswagen plaanib sel aastal klientideni üle maailma toimetada umbes 150 000 ID.4 linnamaasturit. ID.4 jõudis Eestisse märtsi keskpaigas ning on saadaval kõikides Volkswageni esindustes.

Esialgu saadaval oleva 77 kWh akuga ning tagasisillaveoga Pro Performance versiooni võimsus on 150 kW (204 hj) ning sõiduulatus ühe laadimisega on kuni 520 km (WLTP). Peatselt valikusse lisanduva ID.4 linnamaasturi baasmudeli (Pure) hind jääb alla 40 000 euro. Juurde on tulemas ka sportlik neljarattaveoline ID.4 GTX mudel.

ID.4 Pro Performance on saadaval viie erineva varustustasemena: Life, Business, Family, Tech ja Max. Hiljem lisaduvad ka 109 kW (148 hj) ja 125 kW (170 hj) võimsusega mudelid. Aku asub sõitjateruumi all, tagades madala raskuskeskme ja teljekoormuse tasakaalustatud jaotuse. Tänu 16-sentimeetri kõrgusele kliirensile saab auto hakkama ka veidi ebatasasemal maastikul.