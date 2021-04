Maailma kuulsaim jäämägi on täiesti ära sulanud

Nüüd on igatahes aeg kirjutada järelehüüe, sest A68 on Atlandi ookeanis sooja vee ja lainete mõjul täielikult ära sulanud.

A23A on erinevalt A68-st üsna vähe maailmameres ringi reisinud, olles 31 aastaga vaid umbes 200 kilomeetri jagu liikunud. Asi on selles, et see on otsapidi merepõhjas kinni.