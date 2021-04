Karbist välja: Huawei juhtmevabad kõrvaklapid FreeBuds 4i

Kõrvaklapid ise on nagu kõrvaklapid ikka - vana hea pulgajupatsiga variant, kõrvaava suurusest lähtudes on karbis kaasas kolme eri suurusega silikoonotsikud.

Kui on soov klappe ka äpi kaudu juhtida, siis Androidi kasutajad saavad alla laadida Huawei AI Life rakenduse. Ega sellega palju teha ei saa: lihtsalt määrata, kas klapid on tava-, mürasummutuse või „teadlikkuse" režiimis.

Akud (kummagi mahutavus 55 mAh) on klappidel korralikud. Need suudavad muusikat või raadioid mängida kuni 10 tundi järjest või siis võimaldada pidada kuni 6,5 tundi telefonikõnet - mikrofon nede pidamiseks on klappidesse loomulikult sisse ehitatud (topeltpuudutus parema klapi välisküljel aktiveerib saabuva kõne). Kusjuures: laadimiskarbis hoides saab vaid 10 minutiga laadida juurde 4 tunni jagu muusika kuulamist. Klappide hoidiku enda aku (215mAh) laadimine käib kõige tavalisema USB-C laadijaga.

Klapid on Eestis saadaval valget või musta värvi. Teevad korralikku heli, ka bass on täiesti tajutav, sagedusvahemik tavapärased 20 - 20000 Hz, kõlarielemendi suurus on 10 mm. Maksavad 80 eurot (Elisas praegu ka 69), ehk on kõige odavamad Huawei kõrvaklapid, mis praegu saada. Selle raha eest on neis klappe küll ja veel.