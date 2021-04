VW Tiguanist valmis pistikhübriid ja see jõudis Eestisse

Pistikhübriidi peamine eelis on loomulikult väiksem väljaminek kütusekulule, kui elektyrimootor laetud ja töös, siis kulub bensiini umbes 1,8 liitrit 100 km kohta. Tavalise hübriidi puhul on kulu märksa suurem - 5,7 l/100 km

Kui aku laetud, siis käivitub Tiguan eHybrid alati elektrirežiimis. Elektrimootoriga suudab sõiduk ühe laadimisega läbida umbes 50 kilomeetrit ja maksimumkiirus on siis 130 km/h Kahe mootori peale kokku on masinal võimsust 180 kW / 245 hj. Kuna pistikhübriid kasutab pidurdamisel peamiselt elektrimootorit, on ka piduriklotside- ja ketaste kulumine väiksem.