Kinnitatud: neljanda põlvkonna Nissan X-TRAIL jõuab järgmisel suvel Euroopasse

Uus X-Trail on pereautoks mõeldud linnamaasturi neljas põlvkond. Sarnaselt praegusele X-Trailile on ka uus versioon saadaval kokkuklapitava kolmanda istmereaga.

Uus X-Trail on saadaval koos Nissani e-POWERI jõuseadmega, mis on ainulaadne selle poolest, et bensiinimootorit kasutatakse ainult elektrienergia tootmiseks ning rattaid käitab ainult elektrimootor. Sel viisil tekib suurem kütusesäästlikkus ja väheneb CO2-heite.