Vseviov: olgem valmis pikaks sõjaliseks surveks Venemaa poolt

„Tõenäoliselt need pinged ja see surve, mis Ukrainale ja seeläbi ka laiemalt Euroopa julgeolekule avaldatakse, ei ole nädala, kahe või kolme küsimus – see pingete foon jääb nähtavasti kestma vähemalt septembri lõpu või kuni oktoobrini," ütles Vseviov intervjuus „Vikerhommikule" .

„Miks ma seda nii kindlalt väidan? Sel aastal on Venemaal plaanis suuremahulised sõjalised õppused Zapad, mis on suunatud just Lääne suunale, sealjuures meie piiride lähedale. Nii et [toimumas on] sõjaline surve ja aktiivsus, millest on väga keeruline välja lugeda positiivseid sõnumeid Lääne ja Venemaa suhetes. See jääb meil kestma mõneks ajaks, me peame olema valmis pikaajaliseks pingete kõrgendatud seisuks, kuhu me juba praegu jõudnud oleme," jätkas Vseviov.