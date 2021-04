Teslaga juhtunud õnnetuses hukkus kaks meest - roolis polnud kedagi

Pärast tulekahju kustutamist leidsid võimud sõidukis kaks sõitjat, kellest üks oli esimesel kaasreisija istmel ja teine tagaistmel. Üks neist on sündinud 1962. ja teine 1951. aastal.

Tesla poolautomaatse juhtimissüsteemiga autodega on juhtunud mitukümmend traagilisi õnnetust. Autotootja on peagi välja tulemas täisautomaatse juhtimistarkvaraga.

Tesla tegevjuht Elon Musk ütles jaanuaris, et on "väga kindel, et auto suudab sel aastal inimese töökindlusega sõita."