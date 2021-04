INTERVJUU | Teadlane: vaktsiinivastased on enamuses lihtsalt väga rumalad inimesed

Need inimesed on ohtlikud mitte ainult iseendale. Nad on teistele ohtlikud, kuna nad on omamoodi platsdarmiks uute patogeenide mutatsioonide väljatöötamiseks, märgib Gelfand.

Nõukogude ajal sündinud inimestest on praktiliselt kõik vaktsineeritud. Kust ilmusid äkki välja vaktsiinivastased?

Vaktsiini-vastaste liikumine on alati olemas olnud. Kui vaatate näiteks inglise ja prantsuse ajalehti 19. sajandi keskpaigast, siis seal on karrikatuurid Pasteur'ist ja Jennerist. Nii et vaktsiinivastased on sama vana nähtus kui vaktsineerimine ise.

Vaktsiinivastaste hulgas on väga erinevaid inimesi. Seal leidub lihtsalt hullumeelseid, on lihtsalt väga rumalaid inimesi, kes usuvad, et vaktsiiniga koos paigaldatakse nende naha alla kiip, aga samas on ka spektri teine ots, inimesed, kes on haritud ja targad, kuid nende puhul läheb vaktsineerimine vastuollu nende ideoloogiliste positsioonidega, kellele on vastuvõetamatu, et neid millekski sunnitakse. Kuid enamuses on need lihtsalt väga rumalad inimesed.

Sellele aitab kaasa ka see, et bioloogia õpetamine on üldhariduskoolides nõrgal järjel.