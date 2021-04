Tõelised musketärid – millised nad olid?

Alexandre Dumas’ raamat „Kolm musketäri“ oli 19. sajandil väga edukas. Väljamõeldud peategelased said innustust tõelistest 17. sajandi musketäridest.

Charles de Batz-Castelmore d’Artagnan on see Dumas’ musketäridest, keda ajaloolased tunnevad kõige rohkem tema tähtsuselt teise positsiooni tõttu musketäride üksuses.

Kuue aasta pärast jättis naine d’Artagnani maha, kuna too kulutas suure osa pere varandusest musketäride üksusele. D’Artagnan langes koos veel sadakonna musketäriga 1673. aastal Maastrichti all.

Armand d’Athos oli tuntud kui üllas ja aristokraatlik Athos. Temast ei tea ajaloolased just palju. Samas on selge, et ta sündis Gaskoonia provintsis Lõuna-Prantsusmaal ja läks musketäride korpusesse 1640. aastate alguses. Athos langes lahingus 1643. aastal.