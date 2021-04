Teadlased leidsid üles puuduoleva osa universumist – selgus barüonaine koostis

Meile teadaolevast universumist 95% on tumeaine ja tumeenergia. Ülejäänu usutakse olevat barüonaine, millest on tehtud tähed, planeedid, galaktikad ja kõik neis leiduv, k.a elusolendid. Vähemalt teati, et see on olemas, aga polnud kindel, millest see täpselt koosneb.