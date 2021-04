Garaažist välja: Citroën ë-C4 on hea elektriauto, Tartusse see välja aga ei vea

Feel Pack varustusastmes 100 kW mootoriga masinal on olemas ka ohtralt juhiabifunktsioone, nagu liiklusmärkide tuvastamine (koos võimalusega püsikiirusehoidjalt see kiirus ühe nupuvajutusega ka määrata), sõidurajal hoidja, juhi tähelepanu jälgimissüsteem (mis annab märku ka sellest, kui eessõitjale liiga lähedal olla), soojendusega rool, LED tuled, 10" puutetundlik ekraan, Apple CarPlay ja Android Auto tugi. Seisupidur on muidugi elektroonne. Kindalaeka kohal on masinal aga midagi erakordset: eemaldatav tahvelarvuti hoidja (Smart Pad Support).

Kui Eesti oludeks ja konkreetselt selle masina jaoks selgelt nõrk (kuigi 50 kWh ei ole ju üldse paha näitaja, aga kuskile see energia ära kaob) aku välja jätta, siis on Citroën ë-C4 aga väga mõnus kõrgele tõstetud luukpära, millel kaasaegne ja uhkegi disain nii sees kui väljas, mahukas pagasiruum ja mugavaks sõiduks timmitud vedrustus. Külgvaatest on masin gasellilikult hoognegi:

Kindlasti tasuks elektriautode kasutajatel üles leida ka laadijad, mis pole tavalised Volti 22 kW üliaeglased jäänukid. Enefit Voldil on endalgi juba (näiteks Haabersti Statoilis) 150 kW laadijad olemas ning ka konkureerival Eleportil mitmeid samaväärseid (eelmainitud teel näiteks Imavere Tikupoisi parklas). On aga ikka väga suur vahe, kas veeta aku täislaadimiseks parklas 3 ja pool tundi või 45 minutit.

Istmed on vägagi mugavad, ruumi mõnusalt nii ees kui tagaistujail, masin sõidab sujuvalt ja ülivaikselt - välised helid on hästi ära isoleeritud ning seestki ei kostu kuskilt mingeid naksumisi. Siin-seal salongis (näiteks näidikutetabloo äärtes) on leida taustavalgustuse elemente.

Masinal on all suured 18-tollised rattad, kliirens on linnamaastureile omaselt kõrge ehk (156 mm) ja linnasõidu teeb see vägagi mõnusaks.

Midagi võiks Citroën ette võtta automaatkäigukastiga autode käiguvalitsaga - see on nüüd saanud korraliku uuenduse, aga haruharva satub seda kasutades sisse see käik, mida sa ka tegelikult tahad - intuitiivsusest on ikka asi kaugel.

Ja veelkord: masina ametlik läbisõiduualtus peaks olema kuni 350 kilomeetrit.

Kokkuvõttes soovitaks seda masinat uurida neil, kel plaanis soetada endale hea välimusega, kõrge ja väga mugav auto igapäevasteks linnalähisõitudeks. Kel tihti pikemaid reise plaanis, siis seda masinat ma soovitada ei julge. Masina hind on ligikaudu 35 400 eurot.